Wie aus einem Altstadthaus ein hippes Tattoostudio wird

Die Nadel surrt. Mit mindestens 120 Stichen pro Sekunde bringt sie dunkle Farbe in meinen linken Oberarm. Zwar bin ich schon viele Stunden auf diesem Stuhl gelegen/gesessen – aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es wehtut. „Ja, ja. Wird schon“, meint Bene Bader mit einem breiten Grinsen, als ich den Schmerz mit einem lauten Seufzer versuche wegzuatmen. Hier im Hinteranger 316 in Landsberg treffen Lifestyle, Coolness und Körperkult auf Tradition, Stil und Altehrwürdigkeit. Denn der Tätowierer hat dem Altstadthaus durch eine aufwendige Sanierung neues Leben eingehaucht – im Erdgeschoss ist sein Arbeitsplatz und oben wohnt er mit seiner Familie.

