Eingangstor des jüdischen KZ-Friedhofs in Kaufering gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben das Eingangstor des jüdischen KZ-Friedhofes Kaufering-Nord gestohlen. Bei dem Tor handelt es sich um ein eisernes, einteiliges Tor mit eingearbeitetem Davidstern, informiert die Polizei Landsberg.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Tores oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landsberg unter Tel. 08191/9320 in Verbindung zu setzen. Die weiteren umliegenden Gedenkstätten wurden durch die Polizeiinspektion Landsberg überprüft. (AZ)