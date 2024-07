Eigengewächs verlängert beim HC Landsberg

Nachdem die Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg in Füssen wieder auf das Eis zurückgekehrt sind und dort regelmäßig trainieren, rückt auch für das Team in der Eishockey-Bayernliga die neue Saison immer näher. Jetzt konnten die Verantwortlichen des HCL die nächste Vertragsverlängerung bekannt geben: Jonas Mosler bleibt weiterhin ein Riverking.

Der 21-jährige Verteidiger war aus Sicht der Verantwortlichen eine der Überraschungen der vergangenen Saison. Zwar hatte er in der Oberliga-Saison 22/23 bereits vier Spiele im Seniorenbereich absolviert, spielte aber hauptsächlich in der U20 des HCL. Mosler wird auch in der kommenden Saison mit der Nummer fünf auflaufen. Vizepräsident Michael Grundei sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Jonas auch in der kommenden Saison für uns aufläuft. Er hat den Schritt in den Seniorenbereich problemlos gemeistert und wirklich eine tolle Saison gespielt. Wir glauben, dass er noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Er bringt körperlich alle Voraussetzungen mit und lässt sich auf dem Eis so schnell durch nichts aus der Ruhe bringen.“ Dass ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Schritt packe, sei auch ein Lohn für die dortige Arbeit, so Grundei.

Jonas Mosler bekundet, ihm habe das erste Jahr im Seniorenbereich „richtig viel Spaß“ gemacht. Er hofft, sich wieder ein Stück weiterzuentwickeln. (AZ)