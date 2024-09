Sommerfest des HC Landsberg lockt wieder viele Fans an

Eigentlich war es das beste Wetter, um noch mal Baden zu gehen, doch viele Besucherinnen und Besucher lockte stattdessen das gefrorene Wasser an. Beim Sommerfest des HC Landsberg trafen sie sich vor der Eishalle, um miteinander über die neue Saison zu fachsimpeln und einfach die Eishockey-Zeit einzuläuten. Abkühlung gab es dabei übrigens auch: Ein kurzer Besuch in der Eishalle, wo die erste Mannschaft trainierte und die U15 ein Turnier austrug, machte die Temperaturen erträglich. Am Abend stand die Präsentation des Bayernliga-Teams an, bei der die Spieler ehrgeizige Ziele nannten.

