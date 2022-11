St. Jakob in Entraching sieht wieder aus wie neu

Plus Die kleine Pfarrei Entraching freut sich über die Außenrenovierung der Pfarrkirche. Doch damit ist es nicht getan. Auch der Innenraum muss restauriert werden.

Die Pfarrkirche St. Jakobus, ein barockes Kleinod des Alpenvorlands und dorfprägendes Bauwerk in Entraching, sieht von außen jetzt wieder wie neu aus. Auf einer kleinen Feier im Finninger Staudenwirt dankten Pfarrer Markus Willig und Kirchenpfleger Hans-Jürgen Reif allen, die an der Renovierung mitgewirkt haben. Etwa 320 Ehrenamtsstunden wurden geleistet, die meisten von Stefan Mayr, dessen Hilfeleistung besonders hervorgehoben wurde.