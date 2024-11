Frau übersieht beim Rückwärtsfahren anderes Auto

In Epfach ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei befuhr eine 76-jährige Frau aus dem südlichen Kreis Landsberg gegen 12.15 Uhr mit ihrem Pkw die Denklinger Straße ortseinwärts. Zunächst wollte sie nach links abbiegen, verpasste aber die Abzweigung. Deswegen hielt die 76-Jährige an und fuhr im Anschluss rückwärts.

Dabei übersah die Frau jedoch ein nachfolgendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Sie blieb bei dem Unfall ebenso unverletzt wie der Fahrer des anderen Wagens. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2000 Euro, so die Polizei. (AZ)