Über 1000 Besucher kommen zur Landtechnik-Schau nach Epfach

Die Frühjahrsausstellung bei Landtechnik Eglhofer lockte am Wochenende viele Schaulustige nach Epfach.

Drinnen konnte man eine neue Ladenfläche inspizieren, draußen gab es eine Vielzahl von Maschinen der Land- und Forsttechnik zu besichtigen. Landtechnik Eglhofer hatte zur alljährlichen Frühjahrsausstellung geladen und das nutzten bei dem frühlingshaften Wetter zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Über den Sonntag verteilt strömten mehr als 1000 Schaulustige auf das Areal des Epfacher Betriebes. Während an den riesigen Landmaschinen und bei den Vorführungen der Forstgeräte gefachsimpelt wurde, war in der Werkstatt mit Brotzeit, Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Dazu spielten die Kölbl-Buam aus Apfeldorf abwechselnd mit dem Duo Nuscheler-Taufratshofer aus Hohenfurch fleißig zur Unterhaltung auf. Nach umfassender Renovierung konnte auch der neue Laden im Stihl-Design besichtigt werden, der alle Produkte dieser Firma von der Motorsäge bis zum Rasen-Roboter präsentiert.

Walter Eglhofer organisiert seit fast 25 Jahren alljährlich eine Frühjahrsausstellung und seit einigen Jahren ist auch der Sohn Magnus Eglhofer mit im Geschäft. Selten konnten sich die beiden an so viele Besucher erinnern und so resümierten sie am Ende des Tages freudestrahlend, „der Aufwand hat sich gelohnt“. (ge)