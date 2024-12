Adlerhorst Epfenhausen wählt neue Vorstandschaft

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Adlerhorst Schützen Epfenhausen stand auf der Tagesordnung unter anderem die Ehrung langjähriger und engagierter Mitglieder. Die Ehrung übernahmen der 1. Schützenmeister Johannes Bauer zusammen mit dem 1. Bürgermeister Peter Hammer. Beide bedankten sich für die langjährige Treue oder die aktive Teilnahme am Vereinsleben und in der Vorstandschaft.

Hinten von links: Michael Kößler, Magdalena Sobotta, Hubert Krull, Tim Kößler, Korbinian Bacher, Florian Zacherl, Ludwig Bauer, Daniel Zacherl; Vorne von links: Florian Thoma, Lea Kößler, Elisabeth Kößler, Melanie Günther, Johannes Bauer. Foto: Tim Kößler

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Elisabeth Kößler, Hubert Krull und Karl-Heinz Ratzka geehrt. Frau Isolde Zacherl bekam eine Ehrung für 40 Jahre. Eine Ehrung für 25 Jahre bekamen Melanie Günther und Sabrina Fischer. Für 15 Jahre Ludwig Bauer, Philipp Mahl, Martin Sießmayr, Julia Knöferl, Timo Sparrer, Daniel Zacherl und Florian Zacherl. Die kleine Gauehrennadel in Silber für eine mehrjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft erhielten Tim Kößler, Raphaela Huber und Christoph Albert. Die kleine Gauehrennadel in Gold bekam Florian Thoma für die langjährige Ausübung des Amtes des 2. Schützenmeisters. Die Silberne Gams des Bezirks bekamen Korbinian Bacher und Lea Kößler, die BSSB Verdienstnadel Frau Magdalena Sobotta. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit als Sportschützenleiter bekam Michael Kößler eine Glastrophäe des Landkreis Landsberg überreicht. Die Silberne Ehrennadel des Landkreises wurde an Johannes Bauer übergeben, für die langjährige Tätigkeit als 1. Schützenmeister.

Im Anschluss erfolgte die Wahl der neuen Vorstandschaft. Erfreulicherweise war diese sehr schnell und unkompliziert, da die Mitglieder der alten Vorstandschaft sich wieder zu Wahl stellten und ihre Ämter weiter übernehmen. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: Johannes Bauer (1. Schützenmeister), Florian Thoma (2. Schützenmeister), Raphaela Huber (1. Kassier), Natalie Bacher (2. Kassier), Kathrin Gailer (Schriftführer), Michael Kößler (Sportleiter), Daniel Zacherl (1. Jugendsportleiter), Lea Kößler (2. Jugendsportleiter) sowie die Beisitzer Melanie Günther, Martin Huber, Josef Jakob, Tim Kößler und Florian Zacherl.

