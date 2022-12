Epfenhausen

06:09 Uhr

Fischwirtin Lea Birnbaum steht erneut vor der Kamera

Plus Lea Birnbaum aus Epfenhausen im Landkreis Landsberg gewinnt bei der TV-Serie "Landfrauenküche". Jetzt ist sie wieder im Fernsehen zu sehen.

Viel zu tun gab es schon immer bei der Fischzucht Birnbaum in Epfenhausen und das besonders vor "fischintensiven" Tagen wie Karfreitag oder Silvester. Seit Lea Birnbaum, die als Fischwirtin und in Kürze Fischwirtschaftsmeisterin den Fortbestand des Familienbetriebs sichert, in der beliebten BR-Serie "Landfrauenküche" ein Menü auftischte, das spitzenmäßig bewertet wurde, ist der Bekanntheitsgrad gestiegen und entsprechend die Beschäftigung mit Teichen und Fischen noch mehr geworden. 16 Stunden tägliche Arbeitszeit sind keine Seltenheit. Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion findet die 24-Jährige trotzdem – beim Spaziergang mit dem Hund. Aktueller Anlass dafür ist die Sendung "Silvestergrillen mit Lucki, Adnan und den Landfrauen", mit dem der BR am Freitag, 30. Dezember, zwischen 19 und 20 Uhr "Servus 2022!" sagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

