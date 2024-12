Autofahrer kommt zu weit nach links und flüchtet vom Unfallort

Am Donnerstag kurz vor 7 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Pkw, auf der Ortsverbindungsstraße von Eresing in Richtung Schöffelding. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kam ihm entgegen und hierbei zu weit nach links. Die beiden Außenspiegel berührten sich und zerbrachen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter Telefon 08807/92110 zu melden. (AZ)

