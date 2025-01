Eresinger Feuerwehr verzeichnet viele Neuzgänge

Deutlich angewachsen ist im vergangenen Jahr die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Eresing. Sie zählt nun 76 Aktive, darunter zwölf Frauen, berichtete Kommandant Matthias Reiter bei der Jahreshauptversammlung. Dem Feuerwehrverein gehören derzeit 170 passive Mitglieder an.

Bei den 76 aktiven Einsatzkräften sind im vergangenen Jahr alleine 16 aus der Jugend in die aktive Mannschaft gewechselt, berichtete Reiter. Heuer werde mit einer neuen Jugend gestartet. Zudem gab es neue Eintritte in die Mannschaft, aber auch vier Austritte. Bei der Feuerwehr-Challenge im vergangenen Jahr mit Finning und Windach schloss Eresing gut ab, hieß es. Die Aktiven wurden im vergangenen Jahr zu 31 Einsätzen gerufen.

Das Amt des Zweiten Kommandanten ist neu besetzt

Auch beim Feuerwehrverein fanden einige Aktivitäten und Feste statt, so Vorstand Sebastian Nadler. Für 2025 ist ein Besuch bei der Flughafenfeuerwehr München schon fix. Um ins Vereinsregister eingetragen zu werden, wurde die Satzung geändert, berichtete Nadler weiter.

Tobias Resch, bis Ende 2024 Zweiter Kommandant, legte sein Amt aufgrund seiner Funktion als Kreisbrandmeister im Abschnitt 6 nieder. Für die Nachfolge stellten sich drei Bewerber zur Wahl. Von den 54 anwesenden Wahlberechtigten wurde Gabriel Kuhn mit 39 Stimmen zum Zweiten Kommandanten gewählt.

In seinem Grußwort bedankte Tobias Resch für die tolle Arbeit und fügte hinzu: „76 Aktive ist für Eresing sehr beachtlich.“ Zum Abschied gab er noch einen Rat: „Redet miteinander und nicht übereinander.“

Anschließend übernahm Kreisbrandrat Christoph Resch – Bruder von Tobias Resch – das Wort und gab den Anwesenden auch eine Empfehlung nach Einsätzen mit: „Belastungen nicht wegstecken, auch Betreuung annehmen“ und bei Problemen nach den Einsätzen mit den Vorgesetzten zu reden. Für die Feuerwehren gebe es 2025 höhere Fördersätze vom Freistaat. Die Summe wird um 22 Millionen Euro erhöht. Vom zusätzlichen Geld sollen vor allem kleinere Feuerwehren und der ländliche Raum profitieren, sagte Resch.

Der Umbau des Feuerwehrhauses in Eresing ist gestartet

Bürgermeister Michael Klotz sprach vom Start des Umbaus des Feuerwehrhauses. Von den vier Ausschreibungen liegen drei unter der Kostenberechnung, „man ist zu einem sehr guten Zeitpunkt unterwegs bei Ausschreibungen“, meinte er. Für das Ausweichquartier der Feuerwehreinrichtung fehlten nur noch Tore, die dieser Tage geliefert werden. In den nächsten Tagen wird das Gebiet um die Baustelle großräumig mit einem Bauzaun abgeriegelt, so Klotz weiter.

Am 5. Juli, am Tag nach dem Ulrichsfest, wird das 150. Jubiläum der Feuerwehr im kleinen Rahmen mit anderen Vereinen am Dorfplatz gefeiert.