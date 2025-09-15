Eresinger Schützenkönige

Kürzlich wurden die Schützenkönige des Schützenvereins Gemütlichkeit Eresing der Saison 2024/25 während eines Schützenballs feierlich bekannt gegeben. Von links: Dorothee Treffler, Brezenkönigin mit einem 63,3 Teiler (Erwachsene); Stefanie Söhl, Schützenkönigin mit einem 12,0 Teiler (Erwachsene); Mathias Krauß, Wurstkönig mit einem 50,8 Teiler (Erwachsene); Wendelin Huber, Brezenkönig mit einem 159,5 Teiler (Jugend); Jonathan Resch, Schützenkönig mit einem 62,7 Teiler (Jugend) und Lena Klotz, Wurstkönigin mit einem 76,0 Teiler (Jugend).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!