Freiwillige Feuerwehr Eresing feiert 150-jähriges Bestehen

1875 – ein Jahr, in dem zahlreiche Feuerwehren im Landkreis gegründet worden sind. Deswegen feiern auch viele Wehren in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen, so auch die Freiwillige Feuerwehr Eresing. Aufgrund der Renovierung des Feuerwehrhauses fanden die Feierlichkeiten am 5. Juli lediglich im kleinen Rahmen statt. Geladen waren daher die aktive Mannschaft, Mitglieder der Inspektion, die Abschnittswehren, die Ehrenkommandanten Otto Krieg und Josef Wenig sowie die passiven Mitglieder und Gönner der Wehr.

Der Nachmittag begann mit einem Gaudiwettbewerb und entsprechender Siegerehrung. Den Gesamtsieg konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Windach sichern. Um 18:30 Uhr folgte eine Festandacht mit anschließendem Abendessen sowie einigen Festreden, bevor der Abend in gemütlichem Beisammensein seinen Ausklang fand. Ein größeres Fest und die Einweihung des Feuerwehrhauses sind im Rahmen des Bezirksmusikfests 2027 geplant.

