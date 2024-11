Gelungene Modellbahntage in Eresing und Wechsel im Organisationsteam

Ein Höhepunkt für Modellbahnfreunde und Eisenbahnenthusiasten aus der Region waren die 19. Modellbahntage der Kaltenberger Eisenbahnfreunde in Eresing. Die Gäste konnten die Anlagen in verschiedenen Spurweiten bewundern und sich mit anderen austauschen. Die ausgestellten Modelle reichten von detailgetreuen Anlagen in H0 und N über seltene Spurweiten bis zu außergewöhnlichen Dioramen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet waren. Die Besucherinnen und Besucher hatten zudem die Möglichkeit, an einer interaktiven Anlage selbst Züge zu rangieren. Auch der Flohmarkt kam laut den Veranstaltern gut an.

Icon Vergrößern Das neue Organisationsteam der Modellbahntage in Eresing von links: René Helbig, Detlef Piczlewicz, Angelika Himmelstoß, Christian Danziger und Christoph Kutter. Foto: Himmelstoß Icon Schließen Schließen Das neue Organisationsteam der Modellbahntage in Eresing von links: René Helbig, Detlef Piczlewicz, Angelika Himmelstoß, Christian Danziger und Christoph Kutter. Foto: Himmelstoß

Einen Wechsel gibt es bei den Eisenbahnfreunden derweil im Organisationsteam. Peter Rasch, Veranstaltungsleiter seit 2015, übergibt an Christan Danziger, Christoph Kutter, Angelika Himmelstoß, René Helbig und Detlef Piczlewicz. Sie möchten die Tradition fortsetzen. (AZ)