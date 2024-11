Landesstiftung fördert neues Wohnheim in Eresing

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat in seiner Sitzung am Dienstag Fördermittel von 298.000 Euro für den Neubau eines Wohnheims für Erwachsene mit geistiger Behinderung in Eresing freigegeben. Dies teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann mit. Der Träger ist der Verein Sozialtherapeutisches Netzwerk, der im Landkreis bereits mehrere Einrichtungen führt, in denen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gemeinsam leben und arbeiten.

„Diese Unterstützung freut mich sehr“, erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete, „denn geeignete Wohnangebote für Menschen mit Behinderung, in denen neben ihrem Pflegebedarf auch ihre Chancen auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie am Arbeitsleben sichergestellt wird, stehen längst nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung.“ Zu viele Betroffene müssten mangels Alternativen bereits in jungen Jahren in Altenheimen wohnen, andere werden, wenn der Betreuungsbedarf für ihre Familien zu groß wird, in Pflegeheimen untergebracht. Dort gebe es kaum eine Begleitung, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechen kann.

Die Landesstiftung unterstützt auch etliche Sanierungen an Kirchen im Kreis Landsberg

Als stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag hatte Waldmann zuletzt in den jüngsten Haushaltsberatungen deutlich erhöhte Investitionen für neue Wohnformen durch den Freistaat beantragt, insbesondere auch für Menschen mit seelischer Behinderung, wofür es bislang überhaupt keine Förderung gebe.

In den Landkreis Landsberg werden aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung insgesamt weitere 136.000 Euro fließen – vornehmlich für bauliche Sanierungs- und Denkmalschutzmaßnahmen: an die Pfarrkirche St. Georg in Pürgen, die Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt in Dießen, die Filialkirche St. Lorenz in Pflugdorf, die Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Asch, die Erzabtei St. Ottilien sowie an einige private Antragsteller.

Die 1972 errichtete Bayerische Landesstiftung ging aus der Vereinigung der Bayerischen Staatsbank mit der Bayerischen Vereinsbank hervor. Sie verfolgt gemeinnützige und mildtätige Zwecke auf sozialem und kulturellem Gebiet, sie unterstützt dabei vor allem bauliche Maßnahmen. (AZ)