Lichterkette für menschliches Miteinander auf dem Dorfplatz in Eresing

Am Samstagabend kamen auf dem Dorfplatz in Eresing mehr als 100 Menschen zu einer Demonstration und Lichterkette zusammen. Eine lose Initiative unter der Federführung von Anita Fischer von Bülow und Stephanie Merlin hatte die Aktion für ein friedliches Miteinander organisiert. Der bekannte Grafiker Erwa.On hatte das Plakat dazu gestaltet. Ein in Kürze zusammengestelltes Bläserquartett sorgte für den musikalischen Rahmen. Aufgrund der Ereignisse vor zwei Wochen in München – als ein Islamist in eine Demonstration von Verdi fuhr – wurde die örtliche Feuerwehr gebeten, die Zufahrt zum Dorfplatz zu sperren, die dem Wunsch nachkam.

Teilnehmer in Eresing: Angst und Misstrauen sind schlechte Ratgeber

Fischer von Bülow eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Einfach Mensch bleiben, da haben Hass und Hetze keine Chance“. Ein Teilnehmer wünschte sich wieder mehr Vertrauen und das die Menschen mehr zueinanderfinden. Angst und Misstrauen seien schlechte Ratgeber und Gift für eine funktionierende Gesellschaft. Stephanie Merlin sagte: „Vielfalt ist wichtig und man lernt so viel voneinander und ergänzt sich, das sieht man hier im Ort ganz oft.“ Eine weitere Teilnehmerin wünscht sich ein buntes, respektvolles und friedliches Miteinander, so wie es diese Lichterkette zeige. Nach einer Stunde endete die Veranstaltung mit der Europa-Hymne – Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie – und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten noch weiter.