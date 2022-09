Wie eine Eresinger Firma mehr aus Biogas herausholen will

Plus Ein junges Unternehmen aus Eresing will die Energiebranche revolutionieren. Dabei geht es nicht nur um einen höheren Wirkungsgrad. Sein Produkt kann aus Strom Gas und aus Gas Strom machen.

Überschüssigen Strom aus dem Sommer für den Winter speichern, wetterunabhängig mit erneuerbaren Energien Versorgungssicherheit gewährleisten, und das zuverlässig 24 Stunden am Tag: Das war bislang nicht möglich und ist daher das Problem der Energiewende. Doch das junge Eresinger Unternehmen Reverion will die Lösung für eine emissionsfreie Zukunft anbieten: durch die optimale Nutzung von Biogas.