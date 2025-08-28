Erinnerungen an den ersten Besuch im Olympia-Kino

„Was war dein erster Film, den du im Olympia-Kino gesehen hast?“ Diese Frage stellte Brigitte Hübner in der im Landkreis beliebten Facebook-Gruppe „Du kommst aus Landsberg, wenn…“. Bei vielen Facebook-Nutzern und Filmliebhaberinnen kamen infolgedessen nostalgische Erinnerungen hoch. Je nach Filmgenre wurde sich beim ersten Kinobesuch gegruselt, geängstigt, gelangweilt oder herzhaft gelacht. Auch Kinoerinnerungen an die Jugend teilten die Nutzer und Nutzerinnen in den Kommentaren.

So berichtete ein Teilnehmer augenzwinkernd, dass er die verdunkelte Atmosphäre des Filmtheaters nutzte, um dort seinen Begleiterinnen näherzukommen. Ein anderer Nutzer erinnert sich an „Das Schweigen der Lämmer“ – und fürchtete sich, „danach im Dunkeln heimzulaufen“. Ebenfalls erschaudert hatte sich ein Gruppenbeteiligter, der vor vielen Jahren als siebenjähriger Kinobesucher „Der Dieb von Bagdad“ in Schwarz-Weiß angeschaut hatte. Noch heute hat er die Szene vor Augen, als „der Flaschengeist aus der Lampe kam“, und er sich „vor Angst am liebsten hinter dem Sperrsitz versteckt“ hätte.

Für Rudolf Gilk war es beim ersten Kinobesuch eher unbequem

Für eine Gruppenteilnehmerin war der erste Film „Der schweigende Engel“ mit Christine Kaufmann im Jahre 1955. Die damalige Elf- oder Zwölfjährige erinnert sich dabei an das Eintrittsgeld von 80 Pfenning. Ein anderer Teilnehmer kam „bei Schnee und Eis mit einer 50ger“ am Kino für den Film „Stargate“ an. Sehr „gefroren“ habe es ihn und seine Begleitperson und anschließend verlor er auch noch seinen Geldbeutel – dieser tauchte circa zehn Jahre später im Kino wieder auf. Mehrmals erwähnt in den Kommentaren zum Post und wurde überdies „Keep on Running“, ein Film gedreht im Jahre 1991, der in Landsberg spielte und an dem Thomas Gottschalk beteiligt war.

Icon vergrößern So sah der Kinosaal im Olympia-Kino im Jahr 1987 aus. Foto: Rudolf Gilk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sah der Kinosaal im Olympia-Kino im Jahr 1987 aus. Foto: Rudolf Gilk

Solche und weitere Erinnerungen bieten sich an für ein Treffen mit Brigitte Hübner und dem Kinobetreiber des Olympia-Kinos, Rudolf Gilk. Was ist ihre erste Filmerinnerung im Olympia-Kino? Rudolf Gilk, seit 1987 Kinobetreiber des Landsberger Kinos, erinnert sich daran, dass er mit der Schulklasse „Die Wüste lebt“ angeschaut hatte. Damals war er sieben oder acht Jahre alt und hat „nicht gewusst, dass man die Sitze runterklappen konnte“. Daher saß er den gesamten Film auf der Stange unter der hochgeklappten Sitzfläche – ein eher unbequemes Sitzerlebnis verglichen mit den gemütlichen Kinosesseln, die das Kino heute ausstatten.

Inzwischen gibt es im Olympia-Kino mehr Beinfreiheit

Seitdem hat sich das Kino wesentlich verändert: Aus einem großen Saal wurden zwei Säle – einer davon mit 260 Sitzplätzen und der zweite mit inzwischen 72 Sitzplätzen. Vor ein paar wenigen Jahren ließ der Cineast die Anzahl der Stuhlreihen verkleinern, was zum Ergebnis hat, dass nun wesentlich mehr Abstand zwischen den Reihen und somit mehr Beinfreiheit vorherrscht. Die Vorgabe, dass ein Film erst ab 100 Sitzen gezeigt werden darf, wurde aufgehoben und mehr Platz durch weniger Sitze möglich gemacht.

Icon vergrößern Heute haben die Besucherinnen und Besucher in dem Kino mehr Beinfreiheit. Foto: Rudolf Gilk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heute haben die Besucherinnen und Besucher in dem Kino mehr Beinfreiheit. Foto: Rudolf Gilk

Für Brigitte Hübner ein erfreulicher Aspekt. „Die Sitze waren immer so eng, doch jetzt sind sie sehr bequem“, sagt sie. Hübner, die in Landsberg in der Hinteren Salzgasse geboren und aufgewachsen ist, verbindet mit dem Olympia-Kino Beständigkeit. „Es ist ein Teil von Landsberg und immer schon da gewesen“, sagt Hübner. Dies habe sie dazu verleitet, in die von ihr gegründeten Facebook-Gruppe, die inzwischen rund 14.300 Mitglieder hat, ein Foto des Kinos zu stellen. Ihr gefalle es „auf etwas aufmerksam zu machen, schöne Erinnerungen hervorzuholen und das Augenmerk auf das Gute zu richten.“ Es gebe so viel Gutes und darüber solle auch mehr berichtet werden. An ihren ersten Kinofilm im Olympia kann sie sich allerdings nicht mehr erinnern. Gesehen habe sie auf jeden Fall „Grisu“, „Bernhard und Bianca“ und „Cap und Capper“.

Die Liebe zum Film hat ihn nicht mehr losgelassen

Gilks erster Kinofilm habe ihn sehr geprägt. „Im Gegensatz zu den Dias in der Schule bewegte sich auf der Leinwand was und es gab auch noch Ton dazu“, erinnert er sich. Die Liebe zum Film hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Sie führte über Fotografie und Film, unter anderem für die Abendschau des Bayerischen Rundfunks, zu einer Beschäftigung im ehemaligen Stadttheater-Kino und zu eigens gedrehten Filmen, die im Olympia-Kino großes Publikumsinteresse hervorriefen.

Icon vergrößern Am 27. März 1937 wurde in der Landsberger Zeitung auf die Eröffnung des Filmtheaters hingewiesen. Foto: Rudolf Gilk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am 27. März 1937 wurde in der Landsberger Zeitung auf die Eröffnung des Filmtheaters hingewiesen. Foto: Rudolf Gilk

Und welche Filme haben den heutigen Kinobesitzer des Olympia-Kinos besonders beeindruckt? „Walt Disney-Klassiker wie das Dschungelbuch und Ben Hur sowie die Fuzzy-Western“, lautet Gilks Antwort. Bei einer Vorführung einer der Western sei er zur Sparkasse gegangen, habe einen 50er abgehoben und danach ein sehr schlechtes Gewissen gehabt. „Ich wollte den Film aber unbedingt sehen“.

Brigitte Hübner freut sich, dass Rudolf Gilk das „Kino am Leben erhält“. Der Fokus liegt laut Gilk auf „besonderen Filmen“. Darunter sind auch Reisefilme und Live-Konzerte sowie Ballettvorführungen als stetiger Bestandteil im Kinorepertoire. Immer wieder kommen die Mitwirkenden, Dokumentarfilmer, Schauspieler oder Regisseure zur Filmvorstellung als Gäste vorbei. Ab und zu brauche es auch Kassenschlager wie aktuell „Das Kanu des Manitu“, erklärt Gilk. „Hoffentlich bleibt das Olympia-Kino noch lange bestehen“, äußert Hübner. Der Meinung sind sicherlich auch die Mitglieder der Facebook-Gruppe, die so wie die Kauferingerin gerne an den geschichtsträchtigen Landsberger Gebäuden vorbeigehen und in Kindheits- und Jugenderinnerungen schwelgen.