Bundesweiter Vorlesetag

Drei Seniorinnen aus Erpfting lasen mit großem Engagement im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags den Kindern des Kindergartens St. Michael vor. Eine Aktion, die Generationen verbindet und ein gemeinsames Erlebnis für alle Beteiligten schafft.

Die Kinder des Kindergartens wurden in drei Gruppen aufgeteilt, entsprechend ihres Alters: die ganz Kleinen, die mittleren Kinder und die Vorschulkinder. Die Erzieherinnen des Kindergartens sorgten mit ihrer durchdachten Auswahl an Büchern dafür, dass jedes Kind altersgerecht begeistert wurde.

Für die jüngsten Kinder wurde ein Bilderbuch zum Zählen und Suchen vorgelesen, das die Kleinen spielerisch zum Mitmachen animierte. Die mittleren Kinder lauschten gespannt der Geschichte von Emma, die dem Bären Bo die Angst vor der Dunkelheit nahm. Die Vorschulkinder wurden mit der Geschichte des tollpatschigen Fuchses, der am Ende zum Helden für die anderen Waldtiere wurde, in den Bann gezogen.

Die Veranstaltung brachte nicht nur Freude und Lerneffekte für die Kinder, sondern auch besondere Momente für die Seniorinnen, die ihre Leidenschaft für das Vorlesen mit den Jüngsten teilen konnten.

Die Aktion, organisiert vom Kindergarten St. Michael in Zusammenarbeit mit dem Seniorenmanagement und WIR in Erpfting zum bundesweiten Vorlesetag wurde so zu einem besonderen Erlebnis, das bei Groß und Klein in Erinnerung bleibt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.