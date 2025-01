Erpftinger Sternsinger bringen Segen

Am Dreikönigstag haben sich insgesamt 25 Kinder und Jugendliche in fünf Gruppen in Erpfting auf den Weg gemacht. Nach dem Aussendungsgottesdienst brachten sie den Segen Gottes in die Häuser und zu den Menschen, ausgestattet mit prächtigen Gewändern und goldenen Kronen, Weihrauch und Kreide. „Erhebt eure Stimme für Kinderrechte“ war das diesjährige Motto der Mission. Rund 3700 Euro Spenden wurden für die Verbesserung der Lebens- und Bildungssituation von Kindern in Kenia und Kolumbien gesammelt. Ein Teil der gespendeten Süßigkeiten wurde - wie in den Jahren zuvor - an die Landsberger Tafel gespendet.

