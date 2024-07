„So ein schönes Turnier“

Mitte Juli fand auf dem Sportplatz in Erpfting das siebte inklusive Fußballturnier für Jugendmannschaften statt. In jeder der teilnehmenden Mannschaften – sechs Mannschaften aus der Region und die E-Jugend des FCA – spielten Kinder oder Jugendliche aus der Heilpädagogischen Tagesstätte oder dem Heilpädagogischen Heim von Regens Wagner Holzhausen mit. Veranstalter war der Förderverein „Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen e.V.“ gemeinsam mit dem SV Erpfting. „Ein so schönes Turnier!“, sagt der 2. Jugendleiter des SV Erpfting Matthias Müller am Tag danach. Denn: Der inklusive Gedanke erweist sich als bereichernd für alle! Sowohl für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, die reibungslos in die Mannschaften eingegliedert werden, als auch für Mitspieler, die über den Fußballsport wertvolle Erfahrungen machen, wie man einander auf Augenhöhe begegnet.

Dass die Kinder und Jugendlichen von Regens Wagner Holzhausen vollwertiger Teil ihrer Gastmannschaft werden, klappe von Jahr zu Jahr müheloser, die Begegnung werde von Jahr zu Jahr intensiver, bestätigt Jugendleiter Max Stubbe. Diese Entwicklung bereitet den Organisatoren große Freude, desgleichen den teilnehmenden Mannschaften.

Für alle Fußballerinnen und Fußballer gab es nach Turnierende jeweils eine Medaille als dauerhafte Erinnerung und Schokolade zum Auffüllen des Energie-Pools. Die Schokolade war von Hallingers Landsberg gespendet worden, das EDEKA Zentrallager Landsberg unterstützte die Sportveranstaltung mit Kaffee, Schokoriegeln und Vitaminen in Form von Nektarinen, Bananen und durstlöschenden Melonen. Als weitere Sponsoren brachten sich die Sparkasse Landsberg, die Schreinerei Kreitner, Autohaus und Fahrdienst Ressle, die BMK Group und Teamshop PIO ein.

Ideengeber und Visionär dieser Veranstaltungsserie war der kürzlich verstorbene Herbert Thanner. Die Turniere sollen in seinem Sinne weitergeführt werden, so die einhellige Überzeugung aller Beteiligten.