Ursula Scholz aus Erpfting feiert ihren 100. Geburtstag

Vor 100 Jahren, im August 1924, erblickte Ursula Scholz das Licht der Welt. Grund genug für die Jubilarin aus Erpfting, ihren runden Geburtstag im Rahmen des Erpftinger Mittagstischs der Nachbarschaftshilfe „Wir in Erpfting“ zusammen mit Freunden und Bekannten zu feiern. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gratulierte der Hundertjährigen laut einer Pressemitteilung im Namen der Stadt Landsberg sehr herzlich zu diesem besonderen Geburtstag.

Doris Baumgartl wünschte viel Gesundheit sowie weiterhin ein anhaltend reges Interesse am Tagesgeschehen in Erpfting, Landsberg und der Welt. Das verfolgt die rüstige Seniorin nämlich täglich – im Fernsehen und vor allem auch auf Instagram und Facebook.

Seit 1987 lebt Ursula Scholz in Erpfting

Ursula Scholz wurde in Oschatz geboren und lebt seit 1987 in Erpfting. Als eine der großen Konstanten in ihrem Leben kann die Freude am Sport und an der Bewegung gelten. Die ehemals aktive Leichtathletin und Turnerin besuchte bis vor Kurzem regelmäßig den Bewegungstreff in Erpfting.

Das gemeinsame Mittagessen, das musikalische Ständchen und die vielen Gratulationen – unter anderem ein persönliches Gedicht von Sissy Kratzer und Karin Hirblinger der Nachbarschaftshilfe – hat die jung gebliebene Hundertjährige sichtlich genossen. Damit markiert der Erpftinger Mittagstisch einen fröhlichen Beginn des neuen Lebensjahres. (AZ)