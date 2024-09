Erste Ü60-Party im Sommerkeller lässt Herzen höherschlagen

Viele über 60-Jährigen erinnern sich noch gerne an die Discozeit in den 1970er-Jahren, so auch der Autor dieses Berichts, Jahrgang 1958. Mit Schlaghosen und Plateauschuhen sowie herrlichen Kleidern und tollen Frisuren für Mann und Frau zum Tanzen: Es war einfach edel. Ein Ü60-Abend im Sommerkeller in Igling erinnert am vergangenen Wochenende an alte Zeiten.

Früher gab es Tanzlokale und Discos im ganzen Landkreis Landsberg und darüber hinaus, die man abwechselnd am Wochenende besuchen konne. Im östlichen Landkreis an der Grenze zum Fürstenfeldbrucker Landkreis war am Freitag immer Disco beim Schilling in Kottgeisering mit seinen Tischtelefonen an jedem Platz angesagt; am Samstag ging es zum Hartl nach Türkenfeld. Auch in Issing, in Finning beim Leicher, oder beim Happberger in Ludenhausen gab es Anlaufpunkte am Wochenende und man genoss den Disco-Sound in Deutsch und Englisch. Abstecher gab es auch nach Ried beim Saalbau Steinbock oder nach Baindlkirch, wo man nur „Boandl“ sagte und jeder wusste Bescheid, dass es dort immer hoch herging. Wenn es edler zugehen sollte, fuhr man nach Klosterlechfeld ins Haus Richthofen, wo man mit Big Band Sound von der Bundeswehr einen schönen Abend verbringen konnte –für viele ein unvergessenes Erlebnis. Damals war um ein Uhr Schluss, nur die Bars waren noch länger geöffnet.

Viele Tanzlokale aus den 70er-Jahren gibt es nicht mehr. Der Sommerkeller in Igling ist geblieben

Die Zeiten und das Ausgehverhalten haben sich zwar verändert, viele Diskotheken haben inzwischen geschlossen, aber der Sommerkeller ist heute noch im Landkreis die „Location“ zum Abtanzen mit tollem Ambiente. Inhaber Stefan Egger und Claus Moritz bieten in der jetzigen Zeit verschiedene Events an, die jede Generation ansprechen sollen. So auch die Ü60-Disco, ein Event, das inzwischen Gereifte und dennoch Junggebliebene anspricht. Die großen Hits und Oldies von damals aus den 1960ern bis in die 80er-Jahre werden von DJ-Horst (Kürschner) aufgelegt. Bei den ersten Liedern halten sich die Gäste noch etwas zurück. Erst als die ersten Ohrwürmer aus den 1970er-Jahren von DJ Horst aufgelegt werden, füllt sich die Tanzfläche. Renate, die ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, ist mit ihrem Tanzpartner aus dem Raum Kempten hergefahren. Die beiden lieben solche Veranstaltungen, besuchen sie regelmäßig und nehmen dafür auch längere Fahrten in Kauf. Für den Abend im Sommerkeller hat sich Renate passenderweise im Stil der 1970er-Jahre gekleidet.

Inhaber Stefan Egger ist mit dem Ü60-Abend zufrieden.

Stefan Egger wurde vom Seniorenbeirat Landsberg gefragt, ob er für Menschen ab 60 eine Party veranstalten könnte. Egger war von dieser Idee begeistert und stellte zusammen mit Horst Kürschner einen ersten Ü60-Nachmittag im Sommerkeller auf die Beine. Bei der ersten Veranstaltung kommen gleich über 200 Tanzbegeisterte in die Diskothek. Darunter auch eine Gruppe der Fuchstaler Kurzzeitpflege: Etwa 20 Personen, zum Teil weiter über 80 Jahre alt, sind vor Ort und schwingen das Tanzbein. Bei langsamen Liedern wie „Love Hurts“ oder „In the Summertime“ von Mungo Jerry können die Senioren gut mithalten. Die Jüngeren legen auch noch bei den flotteren Liedern eine heiße Sohle aufs Parkett. Viele können auch noch den Text der alten Lieder auswendig. Beim Lied „Schickeria“ der Spider Murphy Gang übertönen die Tanzenden mit ihrem Gesang sogar die Stimme aus dem Lautsprecher von Günter Sigl, dem Frontmann der Kultband.

Veranstalter Egger ist es auch wichtig, die Musik nicht zu laut ertönen zu lassen, damit man sich noch unterhalten kann, was von vielen als positiv empfunden wurde. Diese dreistündige Veranstaltung dauerte von 16 Uhr bis 19 Uhr. Der Sommerkellerbesitzer, der auch der Besitzer der Disco PM in Untermeitingen ist, war vom Verlauf der Veranstaltung begeistert und plant weitere Events für die Junggebliebenen im Sommerkeller. Die erste Ü60-Disco war schon mal ein Erfolg und öffnet die Türen für ein älteres Publikum, das solche Veranstaltungen sucht und liebt.

Der Sommerkeller in Igling.