Evangelische Kirchengemeinde Grafrath schließt ihre Kirche in Türkenfeld

Die evangelische Kirchengemeinde Grafrath, die sich auch auf Geltendorf erstreckt, gibt ihre Filialkirchen in Türkenfeld und Mammendorf auf. Ganz konkret wird das zunächst in Türkenfeld geschehen, wo bereits das Datum für die sogenannte „Entwidmung“ der dortigen Friedenskirche feststeht: Und zwar ausgerechnet am Kirchweihsonntag, 19. Oktober, der eigentlich an die Weihe beziehungsweise Indienstnahme von Kirchen erinnert.

„Nach vielen Jahrzehnten lebendigen Glaubens- und Gemeindelebens ist die Entscheidung gefallen, dass die Friedenskirche Türkenfeld leider aufgegeben werden muss. Am Ende sind es die finanzielle Zukunft unserer Kirchengemeinde und der stetige Rückgang an Gemeindegliedern, die uns zu diesem Schritt gezwungen haben. Dieser Entschluss ist uns nicht leichtgefallen und wurde gewissenhaft diskutiert. Die Kirche wurde schließlich von Türkenfeldern selbst erbaut, über Jahre gepflegt, mit Leben erfüllt und zur geistigen Heimat vieler Türkenfelder“, schreibt Pfarrerin Patricia Röhm zur bevorstehenden Entwidmung der Kirche, die an der Ecke Zugspitz-/Egerländer Straße in einem Wohngebiet südlich der Bahnlinie steht.

Vor allem evangelische Flüchtlinge wollten einen kirchlichen Ort in Türkenfeld schaffen

Wie dieser Standort bereits andeutet, reichen deren Wurzeln zurück in die erste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als evangelische Flüchtlinge aus Siebenbürgen, dem Sudetenland, dem Egerland und Schlesien nach Türkenfeld kamen. In den 1960er-Jahren entstand aus ihrer Mitte der Wunsch nach einem eigenen Raum für Gottesdienste und Begegnungen. Finanziert aus eigenen Mitteln und mit tatkräftiger Hilfe vieler Hände wurde 1972 das Gemeindezentrum eingeweiht und in den folgenden Jahren erweitert. 2012 erhielt die Kirche ihren Namen Friedenskirche.

Der Abschied von der Friedenskirche bedeute aber nicht, dass es nun kein geistliches Leben mehr in Türkenfeld geben wird, betont Pfarrerin Röhm. Neue Wege werden gegangen: „Dankbar sind wir dabei um die offenen Arme unserer katholischen Geschwister, wie auch die Zusage der Unterstützung durch die politische Gemeinde.“ In der Friedenskirche wurden bis jetzt einmal im Monat Gottesdienste gefeiert.

Was nach der Entwidmung der Friedenskirche passiert, ist noch unklar

Zum Abschied und in Erinnerung „an das reiche Leben rund um die Friedenskirche“ lädt die Kirchengemeinde zu einem Festwochenende in der Friedenskirche ein. Am Freitag, 17. Oktober, wird um 19 Uhr eine Ausstellung mit Bildern und Geschichten zur Kirche eröffnet, am Samstag folgt ab 19 Uhr ein Bunter Abend mit Musik, Tanz und Wort und am Sonntag wird die Kirche ab 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes förmlich entwidmet. Ein Mittagessen im Garten der Kirche schließt das Festwochenende ab.

Icon vergrößern Im Schaukasten der evangelischen Friedenskirche in Türkenfeld gibt es offenbar nichts mehr mitzuteilen. Die Kirchengemeinde will sich von dem 1972 eingeweihten Gotteshaus trennen. Foto: Gerald Modlinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Schaukasten der evangelischen Friedenskirche in Türkenfeld gibt es offenbar nichts mehr mitzuteilen. Die Kirchengemeinde will sich von dem 1972 eingeweihten Gotteshaus trennen. Foto: Gerald Modlinger

Was dann mit dem Kirchengebäude passiert, dazu hält sich die Kirchengemeinde noch bedeckt. Man werde sich aber höchstwahrscheinlich von der Immobilie trennen, weil die Kosten für Betrieb und Unterhalt nicht mehr aufgebracht werden können.

Die evangelische Kirchengemeinde Grafrath besteht seit 1964 als Ausgliederung aus der Kirchengemeinde in Fürstenfeldbruck. Ihr gehören aktuell rund 2700 evangelische Christen aus sieben Gemeinden im westlichen Brucker Landkreis sowie Geltendorf an, das zum Zeitpunkt der Gründung der Kirchengemeinde noch Teil des Landkreises Fürstenfeldbruck war.

Die Kirche in Türkenfeld ist übrigens nicht das erste evangelische Gotteshaus in der Ammerseeregion, das aufgegeben wird: Schon seit vielen Jahren ist die 1954 eingeweihte evangelische Kirche in Riederau Teil eines Ferien- und Freizeitheims des evangelischen Jugendwerks in Weilheim.