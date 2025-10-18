Icon Menü
Fahrerin eines Kleintransporters übersieht in Egling ein anderes Fahrzeug

Egling

In Egling kommt es am Freitagnachmittag zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Es entsteht ein Sachschaden.
    In Egling ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    In Egling ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Freitagnachmittag ist es an der Kreuzung Römerstraße/Austraße in Egling gegen 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Nach Polizeiangaben übersah die 35-jährige Fahrerin eines Kleintransporters den Pkw einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen.

    Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro. Die beiden Fahrerinnen und die sechsjährige Tochter der 39-Jährigen, die sich auf der Rückbank des Autos befand, blieben unverletzt, so die Polizei. (AZ)

