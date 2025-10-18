Fahrerin eines Kleintransporters übersieht in Egling ein anderes Fahrzeug

Am Freitagnachmittag ist es an der Kreuzung Römerstraße/Austraße in Egling gegen 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Nach Polizeiangaben übersah die 35-jährige Fahrerin eines Kleintransporters den Pkw einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen.

Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 7000 Euro. Die beiden Fahrerinnen und die sechsjährige Tochter der 39-Jährigen, die sich auf der Rückbank des Autos befand, blieben unverletzt, so die Polizei. (AZ)