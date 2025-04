Familie Heinle und das Mühlrad: Eine jahrhundertealte Verbindung in Kaufering dauert an

Seit Jahren ist geplant, am Mühlbach ein Entlastungsgerinne für das Mühlrad zu errichten. Das dient in erster Linie dem Hochwasserschutz und hat auch den Zweck, dass das Mühlrad und das ebenfalls in die Jahre gekommene Aquädukt renoviert und gewartet werden können. Die langjährige Gemeinderätin Rosina Heinle hat eine besondere Verbindung zu dem denkmalgeschützten Bauwerk: Das Rad steht in ihrem Garten.

