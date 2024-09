Greifenbergs Derbysieg: „Das hatte schon etwas von einer Meisterfeier“

Wolfgang Drexel ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Trainerstabs beim FC Greifenberg. Seit dem Jahr 2010 ist er im Nachwuchs tätig und seit dieser Saison steht er bei der ersten Mannschaft in der A-Klasse 7 an der Seitenlinie. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist er insgesamt zufrieden. Unsere Redaktion hat mit ihm über die Mannschaft, Derbys und die weitere Entwicklung gesprochen. Zudem gibt er Tipps ab, wie die Spiele in Greifenbergs Liga am Wochenende ausgehen werden. Dabei zeigt sich, es ist auch das Leben neben dem Sport wichtig.

