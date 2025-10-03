Fest rückt „Schönheit und Bedeutung“ der Frauenkirche ins Bewusstsein

Insgesamt etwa 850.000 Euro kosten die Sanierungsarbeiten an der Filialkirche Unsere Liebe Frau in Prittriching. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Da die Kirchenstiftung St. Peter und Paul selbst etwa 221.000 Euro beisteuern muss, nutzt sie am Sonntag nach dem Erntedankgottesdienst die Gelegenheit, um das Projekt wieder ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken.

Die Balken im Dachstuhl der Frauenkirche in Prittriching müssen teilweise ersetzt werden. Foto: Christian Lichtenstern

Laut Kirchenpfleger Ernst Weber wird im Anschluss an den Gottesdienst, an dem Fahnenabordnungen der Vereine teilnehmen, die Blaskapelle spielen und gefeiert. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Baderhaus verlegt. Dort wird auch eine Bildershow von Christian Lichtenstern zu sehen sein. Mit Bildern von der Kirche und den Bauarbeiten will der Prittrichinger die „Schönheit und Bedeutung des Gotteshauses ins Bewusstsein rücken“, erklärt Weber.

Die Diözese Augsburg beteiligt sich mit mehr als 500.000 Euro

Der Kirchenpfleger ist erfreut, dass die Diözese Augsburg sich mit 506.000 Euro beteiligt und die Gemeinde mit 121.000 Euro. Nach dem Austausch von kaputten Teilen der Sparren und Pfetten auf der Südseite wird das Dach verschalt und wieder gedeckt. „Ich hoffe, das bis Ende des Jahres alle Arbeiten am KIrchenschiff angeschlossen sind“, so Weber. An der Nordseite sind die Arbeiten bereits erledigt. Im Anschluss steht die nächste spannende Frage an: In welchem Zustand ist der Turm? „Es wird sich im Frühjahr entscheiden, ob eine komplett neue Verkupferung nötig ist oder ob es reicht, einige Stellen auszubessern. Die große Lösung ist finanziell bereits berücksichtigt in der Kostenberechnung.

Ernst Weber sagte unserer Redaktion im Jahr 2023: „Zwischenzeitlich hatten wir die Hoffnung fast schon aufgegeben. Das Thema liegt seit dem Jahr 2016 auf dem Tisch und wurde immer teurer." Anfangs seien die Verantwortlichen bei der Kirchenstiftung noch von 300.000 Euro ausgegangen, doch neue Berechnungen von Technikern, Statikern und Vorgaben des Denkmalschutzes machten die Sanierung teurer.