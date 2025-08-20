Icon Menü
Feuerwehren der Gemeinde Pürgen erhalten Atemschutzwerkstatt

Feuerwehren der Gemeinde Pürgen erhalten eine Atemschutzwerkstatt

Die Investition in die Atemschutzwerkstatt rechnet sich für die Gemeinde Pürgen nach etwas mehr als drei Jahren.
Von Christian Mühlhause
    Die vier Feuerwehren der Gemeinde Pürgen erhalten eine Atemschutzwerkstatt
    Die vier Feuerwehren der Gemeinde Pürgen erhalten eine Atemschutzwerkstatt

    Bislang haben die Wehren der Gemeinde Pürgen ihre Schutzausrüstung bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pflugdorf-Stadl prüfen lassen. Auf Bitten der vier Kommandanten und der Gerätewarte wird dies künftig in Pürgen möglich sein. Im dortigen Feuerwehrhaus werden 17.700 Euro brutto für eine Atemschutzwerkstatt investiert. Dem Anliegen hat der Gemeinderat zugestimmt. „Die Investition hat sich nach 3,1 Jahren schon amortisiert“, sagt Bürgermeister Wilfried Lechler auf Nachfrage dazu. (chmü)

