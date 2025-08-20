Feuerwehren der Gemeinde Pürgen erhalten eine Atemschutzwerkstatt

Bislang haben die Wehren der Gemeinde Pürgen ihre Schutzausrüstung bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pflugdorf-Stadl prüfen lassen. Auf Bitten der vier Kommandanten und der Gerätewarte wird dies künftig in Pürgen möglich sein. Im dortigen Feuerwehrhaus werden 17.700 Euro brutto für eine Atemschutzwerkstatt investiert. Dem Anliegen hat der Gemeinderat zugestimmt. „Die Investition hat sich nach 3,1 Jahren schon amortisiert“, sagt Bürgermeister Wilfried Lechler auf Nachfrage dazu. (chmü)

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pürgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis