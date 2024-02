Finning

vor 49 Min.

Anke Johannssen hat im Urlaub immer etwas mehr im Gepäck - und hilft damit

Plus Wer in fernen Ländern Abenteuer sucht, hat in der Regel viel Gepäck dabei. Anke Johannssen denkt dabei aber nicht nur an sich, sondern auch an die Menschen dort.

Von Sibylle Reiter

Mit einfachen Mitteln kann man richtig viel bewegen. Das zeigt Anke Johannssen aus Finning mit ihrem Verein „Kenial – Berge versetzen“, den sie 2015 gegründet hat. Mit einem Freund bereitete sie damals eine Klettertour in einem abgelegenen Gebiet in Kenia vor. „Da tragen wir Ausrüstung am Leib, die um die 3000 Euro kostet“, erklärt die begeisterte Kletterin, die ihre Sportart auch unterrichtet. Wenn Bergsteiger, Freerider und Surfer aus unseren Breitengraden das Abenteuer in fernen Ländern suchen, sind sie bestens vorbereitet, haben atmungsaktive Kleidung und Ausrüstung nach neuesten Standards dabei. „Uns geht es so gut, daher sollten wir immer schauen, wie es den Menschen in den von uns bereisten Gebieten geht, und ihnen etwas zurückgeben. Daher wollten wir in Kenia nicht mit leeren Händen ankommen“, so Johannssen.

Nachgefragt beim Verein für kenianische Waisenkinder in Utting kristallisierte sich schnell heraus, dass die Kinder in dem besuchten Gebiet für die Einschulung Rucksäcke, Sandalen und Jacken brauchten. Johannssen sprach Bergsportfirmen an, die gern etwas von ihrer überschüssigen Produktion für den guten Zweck abgaben. „Die Freude der Kinder vor Ort zu sehen, war genial“, erzählt Johannssen. Nach dieser Reise gründete sie mit sechs weiteren Personen den Verein "Kenial" – der Name setzt sich aus dem ersten Reiseziel Kenia und dem Wort „genial“ zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen