Bootstour auf dem Windachspeicher: Mit dem "Blauwal 4" über das Wasser gleiten

Lange Jahre lag der „Blauwal 4“ in seine Einzelteile zerlegt in einem Regal im Schuppen meines Vaters. Irgendwann, so Mitte der 2000er-Jahre, habe ich ihn wiederentdeckt und zusammengebaut. Besser gesagt es. Denn der „Blauwal 4“ ist ein Faltboot für zwei Personen, hat knapp 60 Jahre auf dem Buckel und kommt mittlerweile wieder regelmäßig zum Einsatz. Zuletzt auf dem Windachspeicher bei Finning.

