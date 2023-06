Buchreihe: Das Wandern am Lech hat das Ziel erreicht

Detlef Fiebrandt aus Finning ist Spezialist für die Region am Lech. Jetzt ist der fünfte und letzte Band seiner Taschenbuchserie "Wandern am Lech" erschienen.

Der Finninger Landschaftsfotograf und Buchautor Detlef Fiebrandt hat vor Kurzem seine fünf Bände umfassende Taschenbuchreihe „Wandern am Lech“ abgeschlossen. Als letzten Band hatte er sich die Ausgabe „Region 3 – Füssen, Pfronten, Forggensee, Lechbruck“ vorgenommen. Damit ist die Serie jetzt komplett.

Fiebrandts Wanderführer heben sich von herkömmlichen Routenbeschreibungen ab: „Bei mir sind die Wege das Ziel, und zwar die eindrucksvollsten Aussichtspunkte und die landschaftlich schönsten Wanderstrecken, ohne Rücksicht auf Bekanntheit oder übliche Wegrouten“, so der Autor. Mit exakten Wegbeschreibungen stellt er denn auch zahlreiche unentdeckte Strecken abseits von Hotspots vor. So zum Beispiel den Weg zum Görgeleck, der im soeben erschienenen Band als Tour 12 beschrieben wird. Wer genug Ausdauer für den etwas langwierigen Anstieg über eine Forststraße hat, wird auf dem einsamen Görgeleck mit einem der schönsten Ausblicke entlang der Bergkette der Ammergauer und Allgäuer Alpen belohnt. Dieser Ausblick ist auch auf dem Titelblatt des neuen Führers abgebildet.

Die Wanderführer von Detlef Fiebrandt gibt es nur gedruckt

„Darüber hinaus möchte ich auch bereits bekannte Ziele am Lech mit einer speziell auf landschaftliche Glanzpunkte ausgelegten Routenführung zu einem neuen Erlebnis machen“, sagt Fiebrandt. Bewusst bietet er die Wanderführer nicht digital, sondern ausschließlich in einer Printversion an, um Besucheranstürme zu vermeiden.

Viele Touren sind offensichtlich leicht zu bewältigen, sie befinden sich am Fuß der Berge, im Tal, in den Hochtälern oder an den Uferregionen des bayerischen Lechs. Für anspruchsvolle Wanderer gibt es auch schwierige Touren und Gipfelrouten (bis zum Schwierigkeitsgrad T3/T4). Immer steht der Blick auf die unverfälschte Natur im Vordergrund, das machen die Bilder deutlich, deren Motive der Fotograf Fiebrandt so ausgewählt hat, dass sie den Wunsch nach dem Erleben der Natur anregen.

Der Wanderführer gibt auch Empfehlungen zum Schuhwerk

Alle Bücher sind mit Liebe zum Detail und übersichtlich gestaltet, die Texte gut verständlich. Zusätzlich sollen kostenlos bereitgestellte GPS-Daten die Routenfindung erleichtern.

Die Tourenbeschreibung beginnt jeweils mit der Nennung der Startpunkte, mit Namen der Bushaltestelle, dem Parkplatz und separatem Kartenausschnitt. Es folgen die Höhenprofile sowie Angaben über Zeit, Höhenmeter und Kilometer. Jede Tour ist mit einem kleinen Kartenausschnitt der Wegführung mit Einfärbung der Wegarten dargestellt: Teerstraße, Schotterstraße, Wanderweg oder ohne Weg. Es gibt eine Aufteilung in die drei Schwierigkeitsgrade leicht, mittel und schwer. Piktogramme zeigen die Eignung der Tour für Kinder, Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad oder Winterwanderung. Auch auf die Art der für die jeweilige Tour erforderlichen Schuhe wird hingewiesen, ebenso auf Gastronomie am Weg sowie an den Start- und Zielorten. Zusätzlich finden sich Landkarten der Anfahrtsrouten für Auto, Bahn und Bus. Fast alle Ausgangspunkte der von Fiebrandt ausgewählten und getesteten Touren sind mit dem ÖPNV erreichbar. „Neu an der Buchreihe sind GPX-Fahrradrouten, die ab sofort für alle fünf Regionen kostenlos verfügbar sind und jeweils mehrere Wanderrouten zu einer Radtour zusammenfassen“, so Fiebrandt.

Die Wanderführer sind im Buchhandel erhältlich oder direkt beim Lechrain Verlag in Finning sowie im August im "Freiraum am Klostereck" in Landsberg, wo die Ausstellung "55 Jahre Naturfotograf Detlef Fiebrandt" zu sehen ist.