Der 13. Finninger Komödienstadel hat am Sonntag TV-Premiere

Am 8. und 9. Dezember wurde der neue Komödienstadl „A Wiesn Gschicht“ in der Festhalle in Reit im Winkl fürs Fernsehen aufgezeichnet. Im Bild ist das Ensemble mit Autorin Cornelia Willinger (Vierte von links) zu sehen. TV-Premiere ist am Sonntag, 7. Januar.

Foto: Lily Sternad