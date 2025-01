Doppeljubiläum bei Lebus

Dass Vater und Sohn im gleichen Unternehmen arbeiten, wird auch in Handwerk und Industrie immer seltener. Bei Lebus in Finning können Vater Jackl Lindermayr und sein Sohn Stefan im neuen Jahr 2025 die 45-jährige und die 14-jährige Zugehörigkeit feiern. Jackl, aus Gilching, trat 1980 als Lehrling in das Unternehmen ein, das damals noch in Gilching bei München beheimatet war, Stefan, sein ältester Sohn, kam 2011 zu Lebus, das sich 2002 in Finning niedergelassen hatte. „Jackl und Stefan gehören mit ihren umfassenden Fähigkeiten zu den Stützen unserer Firma“, die sich kontinuierlich zum Weltmarktführer bei Mehrlagen-Seilspulsystemen entwickelt hat, die von Finning aus zu 80 Prozent exportiert werden, so Cris Seidenather, der die beiden seither begleitet.

