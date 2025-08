Finning erhöht Beiträge für Mittagsbetreuung von Grundschülern

Ab September müssen Eltern bei der Mittagsbetreuung in Finning tiefer in die Tasche greifen. Die Preise steigen um rund zehn Prozent, zum Beispiel bei einer Buchungszeit von zwei bis drei Stunden von 110 auf 120 Euro. Zudem wird die Gebühr nicht mehr wie bisher für elf, sondern für zwölf Monate erhoben, denn auch die Ferienbetreuung ist inkludiert. Die Ferienbetreuung findet im Wechsel zwischen dern Gemeinden Finning und Hofstetten statt. Während Hofstetten eine Mindestanzahl bei den Anmeldungen fordert, ist die Ferienbetreuung in Finning garantiert. Bei der Ferienbetreuung wird zudem eine wöchentliche Pauschalgebühr von 23,50 Euro für die Verpflegung fällig.

