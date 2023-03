Finning

Finninger Bürgermeister ist nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Kurz vor der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erleidet Finnings Bürgermeister Siegfried Weißenbach einen Herzinfarkt. So geht es ihm am Tag danach.

Der Finninger Bürgermeister Siegfried Weißenbach befindet sich im Krankenhaus. Er erlitt am Dienstag, kurz vor der Gemeinderatssitzung, einen Herzinfarkt. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde erkannte die gefährliche Situation und rief unverzüglich den Rettungsdienst, der Weißenbach ins Krankenhaus brachte. Die Gemeinderatssitzung fand aber statt und wurde geleitet von Albert Boos. Der übernahm die Stellvertretung für den zweiten Bürgermeister der Gemeinde, Prof. Dr. Franz Boos, der für diese Sitzung entschuldigt war. Die Amtsgeschäfte in Finning übernimmt Franz Boos Franz Boos wird ab sofort als Zweiter Bürgermeister die Geschäfte der Gemeinde übernehmen. Er konnte bereits am Mittwoch mit Siegfried Weißenbach telefonieren. „Lebensgefahr besteht, Gott sei Dank, nicht mehr, aber unser Bürgermeister muss noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben und sich danach Zeit für seine Genesung nehmen“, so Franz Boos. Boos lehrt als Professor an einer Hochschule. Bereits ab kommenden Mittwoch konnte er seine Vorlesungen auf Online-Format umstellen, sodass er in der nächsten Zeit vor Ort in Finning sein kann. „Wir werden als Team im Gemeinderat zusammenhelfen und versuchen, unseren ersten Bürgermeister so gut wie möglich zu vertreten“, so Franz Boos gegenüber unserer Zeitung. Boos und der gesamte Gemeinderat wünschen Siegfried Weißenbach eine schnelle und gute Genesung. Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Absichtlich vergiftet oder unglücklicher Zufall? Tote Tiere geben Rätsel auf

