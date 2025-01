Finninger Unternehmen baut zahlreiche Arbeitsplätze ab

Bei der Firma NET GmH im Finninger Gewerbegebiet stehen erhebliche strukturelle Änderungen ins Haus. Das hat das Unternehmen jetzt auf Nachfrage bestätigt. Kurz vor Weihnachten hatte unsere Redaktion erfahren, dass 43 der derzeit 60 Beschäftigten gekündigt werden soll. Dem Vernehmen nach seien die Kündigungen am 11. Dezember ausgesprochen worden, bis 31. März solle im Betrieb aber noch „normal“ weitergearbeitet werden. Die NET New Electronic Technology GmbH ist seit 1996 ein mittelständischer Hersteller individueller Kameralösungen für Anwendungen in der Industrie und Medizintechnik.

Von der Geschäftsführung der NET GmbH war über längere Zeit keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Telefonat kam zu dem angebotenen Termin nicht zustande. Nach dem weiteren Versuch einer Kontaktaufnahme durch unsere Redaktion wurde eine schriftliche Stellungnahme angekündigt. Diese bestand dann aus zwei Sätzen von Geschäftsführer Uwe Post: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu innerbetrieblichen Themen und Belangen nicht öffentlich äußern möchten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

Die NET GmbH gehört zu einem niederländischen Unternehmen

Die Firma Net GmbH ist seit ihrem Verkauf im Jahr 2008 eine Marke unter dem Dach der niederländischen TKH Group. Das börsennotierte Unternehmen beschäftigt weltweit rund 7000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Die TKH Group ist unter anderem in den Bereichen Maschinenbau und Fabrikautomatisierung, Glasfaser- und Unterseekabel sowie Kameratechnologien tätig. Die NET GmbH ist dabei Teil der TKH Vision, unter der sieben Vision-Unternehmen gebündelt sind.

Die TKH Vision teilte nun zur Situation bei der NET GmbH mit: „Die TKH Group hat eine strategische Neuausrichtung innerhalb ihrer TKH 2D Vision Gruppe beschlossen. In diesem Rahmen wird die NET GmbH sich zukünftig ganz auf das Marktsegment Medizintechnik konzentrieren. In diesem Marktsegment hat die NET bereits eine Vielzahl von Erfolgen mit wichtigen Kunden erzielen können und umfassende Kompetenzen aufgebaut. Dies gilt auch und insbesondere für die USA. Wir sehen daher insgesamt sehr starke Wachstumspotenziale. Um diesen Fokus auf die Medizintechnik zu ermöglichen, wird die NET das Industriegeschäft nicht mehr betreiben. Die damit verbundenen Personalmaßnahmen werden derzeit sozialverträglich umgesetzt.“

Bisher herrschte bei der NET GmbH eine familiäre Atmosphäre, heißt es

Wie zu hören ist, seien die Beschäftigten aber „völlig schockiert“ gewesen, dass sie kurz vor Weihnachten „abserviert“ worden seien. Sozialverträglich sei der Arbeitsplatzabbau nicht, einen Sozialplan gebe es nicht, hieß es aus dem Umfeld. Eine Arbeitnehmervertretung gibt es bei der NET GmbH dem Vernehmen nach nicht. Aus den Kreisen der Mitarbeiter heißt es dazu, dass die Atmosphäre in dem Unternehmen bisher immer familiär gewesen sei und ein toller Zusammenhalt bestanden habe.