Gudrun Benteler aus Finning und ihr Weg in ein neues Lebensglück

Plus Gudrun Benteler ist Teil einer sechsteiligen TV-Doku: Am 9. Januar wird gezeigt, wie sie auch mithilfe plastischer Chirurgie eine schwere Lebenskrise bewältigte.

"Finding Beauty" lautet der Titel einer sechsteiligen TV-Doku über Frauen mit besonderer Geschichte. Aus Finning ist Gudrun Benteler mit dabei. Am Montag, 9. Januar, um 20.15 Uhr wird die Folge auf Sixx ausgestrahlt.