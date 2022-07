Finning

vor 51 Min.

Der Windachspeicher bei Finning wird saniert

Plus Der Windachspeicher schützt mehrere Gemeinden vor Hochwasser. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim plant Maßnahmen, um die Sicherheit erhöhen. Dabei geht es auch um ein Entführungsszenario.

Von Gerald Modlinger

Einen Ausflug an den Walchensee haben zahlreiche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Kurzem unternommen. Es handelte sich dabei allerdings um keine Vergnügungsfahrt, sondern es bestand ein dienstlicher Anlass. In der Versuchsanstalt der TU München in Obernach wurde ihnen im Modell gezeigt, wie der Windachspeicher ertüchtigt werden soll. Dabei geht es um die sogenannte Hochwasserentlastung, die das Wasserwirtschaftsamt Weilheim neu bauen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen