Sternsinger aus Oberfinning, Unterfinning und Entraching 2025

Nach einem feierlichen Gottesdienst in Greifenberg, in dem die Sternsinger der gesamten Pfarreiengemeinschaft durch Pfarrer Markus Willig ausgesendet wurden, machten sich die Gruppen aus Oberfinning, Unterfinning und Entraching auf den Weg in ihre Heimatgemeinden, um dort den Segen Gottes in die Häuser der Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Herzlichen Dank an alle, die die diesjährige Sternsinger-Aktion unterstützt haben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.