06:18 Uhr

„Stop Finning“ zum Schutz der Haie: Ist es bald so weit?

Plus Vor zehn Jahren sorgt die Organisation Peta mit der Forderung, Finning solle sich in "StopFinning" umbenennen, für Wirbel. Jetzt gibt es eine europaweite Petition gegen die Quälerei von Haien.

Von Sibylle Reiter

Zehn Jahre ist es her, dass die Gemeinde Finning von der Tierschutzorganisation Peta aufgefordert wurde, ihren Ortsnamen in „StopFinning“ umzuändern. Der englische Begriff „Finning“ steht für die grausame Praxis, Haien bei lebendigem Leib die Flossen abzutrennen. Das sorgte damals für überregionale Aufmerksamkeit. Nun will eine europaweite Bürgerinitiative mit der Bezeichnung „Stop Finning – Stop the Trade“ auch dafür sorgen, dass sich die Politik mit dem Thema beschäftigt.

