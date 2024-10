Theater in Finning: Wenn es nur eine zweite Chance geben würde

Was wäre, wenn man eine zweite Chance hätte? Diese Frage hat sich bestimmt jeder schon mal gestellt. Gibt es das wirklich? Was dabei herauskommen kann, wenn man es versucht, erlebt das Publikum in der „Gleisgeisterei“. Diese Komödie von Ralph Wallner bringt das Finninger Dorftheater demnächst auf die Bühne. Die Proben laufen und der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Der Standl-Hans, Besitzer des Bahnhofskiosks am stillgelegten Bahnhof in Niederhinterbergkirchentalhausen, ist unzufrieden und wünscht sich eine zweite Chance im Leben. Denn hätte er damals Mona seine Liebe eingestanden, dann wäre sicher alles besser verlaufen. Daher würde er am liebsten die Zeit zurückdrehen. Doch wer kann das schon? Auch die Schranken-Susi, der Weichen-Wastl sowie die neureiche Bremsbichlerin, die Ursl Summwiesler und das Radieserl-Reserl lassen dem Hans am Kiosk keine Ruhe.

Dorftheater in Finning: Kann der Standl-Hans doch noch sein Liebesglück finden?

Da taucht am Gleis auf einmal Giacomo auf, ein ominöser Fremder in Schwarz. Er gibt sich charmant, witzig und menschlich, hat ein Faible für schöne Frauen und er will Hans dabei helfen, doch noch sein Liebesglück zu finden. Dabei spielt seine Taschenuhr eine große Rolle.

Das Stück des Finninger Dorftheaters verspricht in einer Mitteilung kurzweilige Unterhaltung. Regie führt Michaela Boos, unterstützt vom bewährten Theaterhelferteam, der Blaskapelle Entraching, die wie immer für die musikalische Begleitung sorgt, dem Gartenbauverein sowie dem Frauenbund. Die Schauspielerinnen und Schauspieler: Thomas Boos, Jiri von Wersch, Bettina Drexl, Matthias Bleicher, Kathrin Eiband, Monika Mayr, Andreas Steber, Franziska Röser und Anita Perutz.

Die Spieltermine in der Turnhalle des Gemeindezentrums: 25. und 26. Oktober (jeweils 20 Uhr), 27. Oktober (14 Uhr), 29. Oktober (19 Uhr) sowie 31. Oktober, 1. und 2. November (jeweils 20 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf bei Dora Dreer, Telefon 08806/7680. (AZ)