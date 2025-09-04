Flohmarkt im Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten findet wieder statt

Am Samstag, 20. September, findet auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Hofstetten wieder der beliebte Flohmarkt statt. Unter dem Motto „Verkaufen statt wegwerfen“ laden laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr erneut viele Standbetreiber zum Stöbern und Bummeln ein. Zahlreiche schöne und nützliche Dinge und auch so manche Raritäten werden demnach zu finden sein.

Die Standplätze wurden bereits verlost und sind alle vergeben. Für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm mit Kinderkarussell, Kinderschminken und Geschirr bemalen. Die Kommunale Abfallwirtschaft wird mit einem Glücksrad und einem Infostand vertreten sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Gemeinsame Aktion mit der Beschäftigungsinitiative Landsberg

Nach dem Erfolg der Spendenaktion beim vergangenen Flohmarkt besteht auch heuer wieder die Möglichkeit, noch gut erhaltene, nicht verkaufte Gegenstände am Ende des Flohmarktes an die Beschäftigungsinitiative Landsberg (BiLL) zu spenden. BiLL bietet diese Dinge dann im Kaufhaus der schönen Dinge in Landsberg an. Mit dieser gemeinsamen Aktion von BiLL und der Kommunalen Abfallwirtschaft werden laut der Pressemitteilung Abfälle vermieden. Die Beschäftigungsinitiative Landsberg beschäftigt Menschen mit Handicap.

Das Team der Abfallwirtschaft vom Landratsamt erwartet die Besucher am Samstag, 20. September, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Für den Aufbau und die Durchführung der Veranstaltung ist das Abfallwirtschaftszentrum am Freitag, 19. September, ab 12 Uhr und am Samstag, 20. September, ganztägig geschlossen. (AZ)