Jubiläumsfest und Trainerabschied bei den Red Hocks Kaufering

Eine Gruppe Jugendlicher gründete im Jahr 2004 aus ihrer Schul-AG am Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium heraus eine Floorballsparte beim VfL Kaufering. Heute sind die Red Hocks Bundesligist mit einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit und rund 300 Mitgliedern. Was damals als Gaudi begann, ist mittlerweile deutlich mehr. Der VfL bietet von der U5 bis zur Hobbyrunde Floorball für jedes Alter, feiert Bundesligasiege, Nachwuchsmeisterschaften und bringt Nationalspieler hervor. Am Wochenende, 27./28. Juli feiern sie ihr Jubiläum. Unter anderem mit einer großen Party am Samstagabend und einem Allstar-Spiel am Sonntag.

Das Mitgliederturnier beginnt um 9.30 Uhr am Samstag im Kauferinger Sportzentrum. Ab 17 Uhr folgt eine Grillfeier für Ehrenamtliche und Unterstützer. Für den Höhepunkt des Tages, die Party um 20 Uhr in der Lechau-Halle, richten die Red Hocks dann eine Einladung an alle Kauferinger und darüber hinaus. Tags darauf, um 16 Uhr, steigt ein Allstar-Match mit vielen Ehemaligen sowie aktuellen Bundesligaspielern. Der Eintritt ist frei. Alle Infos finden sich auch auf www.redhocks.de und den Social-Media-Auftritten der Red Hocks.

Bisheriger Co-Trainer des Bundesligisten kümmert sich künftig um Nachwuchs

Neben dem Jubiläum verkünden die Red Hocks auch einen Abschied: Co-Trainer Christoph Huber verlässt das Bundesliga-Trainerteam. Co-Trainer Christoph Huber verlässt das Bundesliga-Trainerteam. Die Stimmung in der Mannschaft sei spitze, umso schwerer falle ihm sein Abschied, sagt Huber, der bis 2015 selbst Cheftrainer war und sich danach mehrfach als Assistent an der Bande einbrachte. Er engagiert sich nun im Nachwuchs der Red Hocks als Coach der U9.

Icon Vergrößern Cheftrainer Daniel Nustedt (rechts) muss künftig auf Co-Trainer Christoph Huber verzichten bei Spielen des Bundesligisten Red Hocks Kaufering. Foto: Christian Rudnik (Archiv) Icon Schließen Schließen Cheftrainer Daniel Nustedt (rechts) muss künftig auf Co-Trainer Christoph Huber verzichten bei Spielen des Bundesligisten Red Hocks Kaufering. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Die Saisonvorbereitung für die neue Saison in der 1. Floorball-Bundesliga läuft bereits. Mit Cheftrainer Daniel Nustedt sowie Co- und Goalietrainer Shouei Yiu bleiben den Red Hocks zwei wichtige sportliche Entscheider erhalten. „Für uns war klar, dass wir und die Jungs mit der letzten Saison ein Fundament gelegt haben, auf das wir aufbauen wollen“, fasst Nustedt zusammen. Der Charakter der Truppe sei außergewöhnlich. Nach einem vielversprechenden Trainingsauftakt gelte es nun, Stück für Stück Fortschritte zu erzielen um das noch reichlich vorhandene Potenzial zur Entfaltung zu bringen. „Dieser Prozess steht für uns an erster Stelle und in den Bereichen, die wir beeinflussen können, wollen wir uns bis ans Limit bringen“, so der Headcoach. Neben den Trainern bleibt den Red Hocks auch Physiotherapeutin Thamara Rietig und Mentaltrainerin Kirena Müller treu.