Schaffen die Red Hocks mit erfahrenen Rückkehrern die Pokalsensation?

Für die zweite Herrenmannschaft der Red Hocks Kaufering beginnt die neue Saison – und die erste Aufgabe könnte kaum kniffliger sein: In der ersten Pokalrunde hat die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Tom Richardon mit Zweitliga-Tabellenführer DHfK Leipzig ein echtes Hammerlos gezogen. Am Sonntag, 22. September, geht es ab 15 Uhr im Kauferinger Sportzentrum um den Einzug in die nächste Runde. Während die Erstligateams erst ab Runde drei ins Pokalgeschehen einstiegen, sind die Regional- und Zweitligisten schon jetzt gefordert.

Dass das Team um die Topscorer Julius Ondruschka und Julius Teichert schon in prächtiger Frühform zu sein scheint, demonstrierte sie am ersten Spieltag eindrucksvoll. Gegen die Schanzer Ducks aus Ingolstadt gewann DHfK mit 17:3. Bei den Red Hocks ist am Sonntag also eine starke Defensive gefragt. Ein Vorteil dürfte dabei sein, dass sich der Meisterkader aus dem Vorjahr kaum verändert hat und die Reihen eingespielt sein sollten – das zeigte auch das Trainingslager, nach dem Trainer Richardon entscheidende Fortschritte erkannte: „An vielen Stellen war schon das zu sehen, was wir so auch in der Saison zeigen wollen“, sagt der Coach.

Früherer Leistungsträger kehrt nach fünf Jahren zu Red Hocks zurück

Hinter einigen Spielern steht fürs Pokalspiel krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen, dennoch ist Richardon überzeugt: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten, die versuchen wird, Leipzig das Spiel so schwer wie möglich zu machen.“ Auch zwei ehemalige Bundesligaspieler könnten bei den Red Hocks Kaufering II ihren Einstand geben: Tizian Heinzelmann, der im Sommer berufsbedingt aus der ersten Mannschaft ausgeschieden war, und Martin Klöck. Letzterer hatte vor über einem Jahrzehnt maßgeblichen Anteil am Durchmarsch in die 1. Bundesliga und lief insgesamt 167-mal in der Bundesliga auf. Nach fünf Jahren Pause schnürt er wieder die Schuhe für die Red Hocks. (AZ)