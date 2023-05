Autos stoßen frontal zusammen: Drei Verletzte nach Unfall auf der B17

Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal werden eine Frau und ihre beiden Kinder verletzt. Die Fahrbahn muss zeitweise komplett gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr auf der B17 zwischen Landsberg und Schongau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Regensburger mit seinem Auto in nördliche Richtung unterwegs. Auf Höhe Fuchstal kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem eine 38-Jährige aus dem Landkreis Ostallgäu und ihre Kinder im Alter von vier und sechs Jahren saßen, zusammen.

Der 35-Jährige blieb unverletzt, die Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 18.500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 17 zeitweise komplett gesperrt werden. (AZ)

