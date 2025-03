Bahnübergang in Leeder bis Ende März gesperrt

Kaum wieder auf, schon wieder zu: Wer aus Leeder in Richtung Mundraching oder zum Ammersee fahren will, steht im Fuchstal schon wieder vor einem gesperrten Bahnübergang. Erst von November bis Mitte Dezember vergangenen Jahres war dieser Bahnübergang wegen Arbeiten an den Schienen und am Gleisbett für Autofahrer nicht passierbar. Dieses Mal hat die Sperrung, die auch für Fußgänger gilt, einen anderen Grund: Der Übergang, der bisher zweimal am Tag bei Einfahrt eines Zuges von Arbeitern, die extra anreisten, mit Absperrbändern gesichert wurde, wird mit einer Ampelanlage versehen. Laut Marco Lippert vom Fuchstaler Bauamt werden die Arbeiten noch einige Wochen dauern: „Wir rechnen mit der Fertigstellung Ende März“, sagte er. Allerdings sei für die Baumaßnahme, genauso wie für die Sperrungen 2024, die Gemeinde nicht verantwortlich: „Das ist Sache der Bahn“, so Lippert. (ernst)

