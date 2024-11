Dank an die Ehrenamtlichen

Die Vertretungen von 27 Fuchstaler Vereinen und anderer Gruppierungen waren zum traditionellen Empfang der Gemeinde ins Haus der Begegnung in Asch gekommen. Dabei dankte Bürgermeister Erwin Karg den Ehrenamtlichen für den geleisteten Einsatz für die Gemeinschaft. Vorgestellt wurden an dem Abend die „AUF-App“ als digitale Plattform für die Vereine und die Lechtalboxen, die im Dezember eingeweiht werden. In einem Ausblick auf das Jahr 2025 wurde auf die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehren von Asch und Leeder vom 23. bis 25. Mai hingewiesen.

Höhepunkte des Treffens waren eine Präsentation mit den Ereignissen des vergangenen Jahres: Herausgeragt hatte die Europameisterschaft der Buggy-Fahrer des MC Welden im Sommer. In einem anschließenden Quiz wurden knifflige Fragen zum Rückblick und zum weiteren Gemeindegeschehen gestellt. Die Gewinner erhielten hochwertige Essensgutscheine, die letzten Drei der Wertung hingegen leicht angestaubte Werke aus dem Gemeindefundus, wie etwa eine Broschüre zur Einweihung des Mittelschulgebäudes im Jahr 1979.

