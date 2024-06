Fuchstal

vor 18 Min.

Das Buggy-Rennen sorgt für Nervenkitzel auf dem Fuchstalring

Plus Der Modellsportclub Welden hat wieder den Süddeutschland-Cup ausgetragen. 30 Fahrer haben sich damit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Von Sarah Schöniger

Am Fuchstalring des MC Welden fanden vergangenes Wochenende spannende Buggy-Rennen des Süddeutschland-Cups 2024 statt. Trotz technischer Herausforderungen und Unfällen qualifizierten sich die besten 30 für die Deutsche Meisterschaft.

Bevor man den Fuchstalring sieht, kann man ihn hören und riechen. Das Quietschen der Reifen, wenn sich die Wagen in die Kurven legen oder auf der Geraden beschleunigen und der Geruch von abgeriebenem Gummi und Methanol. Auf der Rennstrecke des MC-Welden im Fuchstaler Ortsteil Asch fand am vergangenen Wochenende einer der vier Sportkreisläufe des Süddeutschland-Cups 2024 im Buggy-Rennen statt. Zu den Finalrunden am Sonntagnachmittag stellten sich die Rennfahrer am Geländer im ersten Stock des Fahrerstandes bereit. Von dort können sie die gesamte Rennstrecke von 340 Meter überblicken. Aus der Boxengasse in die Steilkurve „Bazidrom“, über drei Schanzen und ab in den Kurvenslalom. Insgesamt 105 Fahrerinnen und Fahrer traten mit ihren bunten Buggys oder Truggys in der Elektro- oder Verbrenner-Klasse an.

