Erneute Auszeichnung für Fuchstal: Gemeinde erhält den Klimaschutzpreis

Erneut wurde das Engagement der Gemeinde Fuchstal im Bereich der Energiewende ausgezeichnet. Staatsminister Thorsten Glauber überreichte im Bayerischen Umweltministerium an Bürgermeister Erwin Karg den Bayerischen Klimaschutzpreis 2024. Ausgezeichnet wurden zudem drei weitere Projekte aus München, Nürnberg und Würzburg. Die Gemeinde habe gezeigt, dass Klimaschutz und Energiewende auf kommunaler Ebene langfristig und trotz aller Widerstände funktionieren könne, heißt es in der Begründung, und dass Fuchstal somit Vorreiter für viele andere Kommunen sei. Beeindruckt habe zudem der gute Zusammenhalt und wie in Fuchstal Demokratie und Bürgerbeteiligung gelebt werde. Verwiesen wurde in der Laudatio unter anderem auf die sieben Bürgerwindkraftanlagen und die digitalen Lösungen. Bei der Preisübergabe dabei waren Gemeinderatsmitglied Anton Weinholzner (FWG Asch), Erwin Karg, Josef Weber (FWG Leeder), Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid, Thomas Reukauf vom Kommunalunternehmen Fuchstal und Thorsten Glauber.

